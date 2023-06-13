Правда о замке Галкина*: больше не находится под арестом

Несмотря на многочисленные сообщения Telegram-каналов об аресте имущества Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ), его замок все-таки не находится под арестом. Однако юристы сообщают, что продать недвижимость, находясь в статусе иноагента практически невозможно.

Об этом сообщает kp.ru.

В 2018 году комик вел судебные разбирательства по поводу недоплаченных налогов. И хотя суммы невыплат были маленькими, это повторялось слишком регулярно, поэтому делом стали заниматься судебные приставы, арестовавшие недвижимость.

Адвокат Тимур Матвеев прокомментировал вопросы ареста имущества мужа Пугачевой.

Он подтвердил, что арест может быть произведен из-за дела по незначительной сумме не уплаченных налогов: «Судебные приставы не ограничены в своем праве наложить арест на дорогостоящую недвижимость из-за долга даже в пару тысяч рублей».

Дело на Максима Галкина* было заведено январе 2022 года (причина — неуплата судебной пошлины в размере 1000 рублей), однако оно было прекращено в апреле 2023 года — по информации сайта ФССП.

«Если производство закрыто, то все ограничения с должника снимаются. Таким образом, даже если замок в деревне Грязь и был арестован, то сейчас он уже "чист" - ареста нет» — разъясняет Тимур Матвеев.

В действительности, никаких ограничений прав и обременения объекта недвижимости не зарегистрировано.

Ранее мы писали о возможном разводе Примадонны с иноагентом, из-за статуса которого Пугачева не может вернуться на родину.

*признан иноагентом на территории РФ.