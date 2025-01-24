Часто играла с бродячими кошками: врачи достали сотни клещей из уха девочки

В Малайзии местная жительница отвела ребенка к врачам и узнала, что у него сотни клещей в ухе. Перед этим девочка жаловалась на постоянную боль, передает Mirror. Как паразиты оказались в органе слуха, не известно.

Изначально мать подумала, что у дочери болит прыщ в ухе. Однако затем при осмотре она заметили маленькие черные точки, которые, как впоследствии выяснилось, оказались клещами.

Врачи обнаружили в ухе юной пациентки сотни паразитов, они буквально заполонили слуховой проход. Благо девочке удалось помочь. Специалисты прочистили орган и избавили ребенка от клещей.

Женщина по-прежнему не понимает, как паукообразные оказались в ухе у дочки. Возможно, они перескочили с дворовых кошек, с которыми девочка любит играть.

Ранее сообщалось, что пенсионерка проходила 76 лет с бусиной от ожерелья в ухе. Она обратилась в больницу только тогда, когда слух начал ухудшаться.