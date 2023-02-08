Правая нога Романа Костомарова после «зачистки» пораженных тканей встревожила врачей

Утром 8 февраля врачи осмотрели фигуриста Романа Костомарова и пришли в состояние волнения из-за правой ноги. Речь идет о конечности, которую удалось спасти – медики провели «зачистку» пораженных тканей.

Об опасениях врачей из-за правой ноги сообщает Пятый канал.

Издание выяснило, что некроз на пальцах рук не так выражен. При этом фигурист больше не может делать простое рукопожатие – пальцы не сгибаются и плохо функционируют.

Напомним, Костомарова госпитализировали 10 января. Недавно ему провели ампутацию левой стопы.

В день 46-летия фигуриста 8 февраля его жена Оксана Домнина впервые отреагировала на ампутацию. Она обратилась к мужу со словами «Только живи».