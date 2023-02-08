15:47, 08 февраля 2023
1 мин.
Правая нога Романа Костомарова после «зачистки» пораженных тканей встревожила врачей
Неампутированная нога Романа Костомарова встревожила врачей.
Фото: Freepik.com
Утром 8 февраля врачи осмотрели фигуриста Романа Костомарова и пришли в состояние волнения из-за правой ноги. Речь идет о конечности, которую удалось спасти – медики провели «зачистку» пораженных тканей.
Об опасениях врачей из-за правой ноги сообщает Пятый канал.
Издание выяснило, что некроз на пальцах рук не так выражен. При этом фигурист больше не может делать простое рукопожатие – пальцы не сгибаются и плохо функционируют.
Напомним, Костомарова госпитализировали 10 января. Недавно ему провели ампутацию левой стопы.
В день 46-летия фигуриста 8 февраля его жена Оксана Домнина впервые отреагировала на ампутацию. Она обратилась к мужу со словами «Только живи».
Источник фото:Freepik.com
Источник:Пятый канал
Автор:Лилия КараеваТеги:
#ноги,
#врач