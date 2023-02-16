Правая часть не функционирует: у Романа Костомарова практически отказали легкие
Shot: у Романа Костомарова почти отказали легкие и начала опухать левая кисть.
Фото: Tarakanov Vadim/East News
У фигуриста Романа Костомарова после небольшого улучшения произошло несколько отрицательных изменений. Легкие у спортсмена практически отказали, при этом правое легкое и так самостоятельно не функционирует.
Об ухудшениях сообщил Telegram-канал Shot. У Костомарова нарастает поражение сосудистой ткани левого легкого. У него работает только нижняя доля.
Еще одна проблема, которая ухудшает ситуацию – гидроторакс. У Костомарова скапливается жидкость в плевральной полости. Гидроторакс наступает при нарушении оттока лимфы из легочной ткани. Раньше этой жидкости у спортсмена не было.
Вдобавок у Костомарова обострился отит.
Нарушение кровоснабжения в руках никуда не делось. Левая кисть опухает. Ее состояние таково, что врачи, скорее всего, будут вынуждены ампутировать.
Ранее сообщалось, что после выписки из больницы Костомаров, вероятно, получит первую группу инвалидности. В 2023 году по ней предусмотрены выплаты в размере чуть выше 20 тыс. рублей.