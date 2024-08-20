Права на товарный знак закончились в 2021 году: Джиган вернул свой псевдоним

Рэп-исполнитель Денис Устименко-Вайнштейн едва не остался без творческого псевдонима Джиган. В 2021 году у музыканта закончились права на соответствующий товарный знак, однако документы на продление он подал в Роспатент только в 2023 году.

Как пишет Telegram-канал «Звездач», ведомство оформило заявку 39-летнего артиста только в августе 2024 года, и теперь он снова стал правообладателем и может не бояться, что кто-то присвоит освободившийся псевдоним себе.

Помимо исполнения музыки, муж блогера Оксаны Самойловой в ближайшие десять лет под своим брендом Джиган также сможет продавать табак и организовывать культурно-просветительские мероприятия.

Ранее Оксана Самойлова рассказала, что их с Джиганом особняк затопило водой. Бизнесвумен пожаловалась, что из-за аварии вся мебель, которая стояла на первом этаже, оказалась испорчена. Кроме того, перестал работать лифт.