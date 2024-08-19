«Как теперь жить?»: в особняке Оксаны Самойловой и Джигана случился потоп

Популярный блогер и бизнесвумен Оксана Самойлова рассказала, что ее дом затопило водой. Жена рэпера Джигана пожаловалась, что из-за аварии вся мебель, которая стояла на первом этаже, оказалась испорчена.

«У нас вылилось полбассейна в дом. Я даже не знаю, сколько там кубов воды. Прорвало какой-то шланг. Залило весь первый этаж. Все вещи, которые были там, испорчены», - поделилась подробностями произошедшего Оксана в своем Telegram-канале.

Она также добавила, что вода попала в шахту лифта и вывела его из строя, поэтому теперь звездной паре и их четверым детям сложно подниматься на верхние этажи.

«Воды на первом этаже по щиколотку во всех комнатах. Как все это разгребать и как теперь жить в этом бассейне?» — задалась вопросом блогер.

Напомним, Самойлова и Джиган переехали в новый дом в начале 2024 года. По некоторым данным, недвижимость звездная пара арендует. Свой особняк они выставили на продажу за 155 млн рублей.

Ранее супруги отдохнули с детьми на Мальдивах. Стоимость их отдыха может составлять 4,2 млн рублей. Для проживания семья выбрала роскошную гостиницу One&Only Reethi Rah на побережье Индийского океана. На территории отеля расположены несколько ресторанов, теннисный корт и фитнес-центр.