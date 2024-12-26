Готовится к возвращению: в Сети заметили однотипные ролики у блогеров с призывом простить Ивлееву
© Tarakanov Vadim/East News
В Сети заметили однотипные и похожие ролики с призывом простить Насте Ивлеевой вечеринку. Некоторые считают их «заказными» - такой рекламой якобы хотят проверить отношение к звезде после скандала.
Об этом пишет Kp.ru.
Издание отмечает, что конфликт Ивлеевой с певцом Филиппом Киркоровым тоже может быть частью пиара. Он активно ругает Настю, а та оперативно и колко отвечает.
Ивлеева – единственная из звезд, кто никак не может заслужить прощения. Она и наладила личную жизнь, выйдя замуж, и открыла ресторан, и объявила о планах запустить свое медиа.
Издание пишет, что в Интернете появились слухи, будто Ивлеева получит собственное шоу на федеральном канале.
Ранее сообщалось, что Киркоров простил ее. По мнению певца, Ивлеева «никогда не поднимется» из-за отсутствия великодушия и доброты.