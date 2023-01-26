«Практически перестаешь бояться»: Ургант, Гудков и Хрусталев выступили с заявлением в театре Москвы

На днях в Сети бурно обсуждалось возвращение шоу «Вечерний Ургант» после появления фотографий Филиппа Киркорова в декорациях программы. Однако позже оказалось, что новости фейк, и Иван Ургант просто работал на вечеринке в Дубае у известного бизнесмена, который пожелал сделать все в стиле популярного проекта артиста.

Некоторое время телеведущий все еще оставался в ОАЭ, но недавно вновь вернулся в Россию. В Москве Иван встретился со своими коллегами Александром Гудковым и Дмитрием Хрусталевым, с которыми раньше вместе работал в «Вечернем Урганте». Поклонники, завидев артистов вместе, вновь стали обсуждать намеки на возвращение проекта. Но появление комиков вместе никак не было связано с шоу. Они посетили театр МДМ ради мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой».

Постановку артисты посмотрели уже четыре раза и до сих пор испытывают яркие эмоции. Кроме того, они зашли к актерам после спектакля и сделали с ними общие фото. Также Иван с Александром записали видеообращение к зрителям, в котором рассказали о своих впечатлениях и заявили, что мюзикл достоин всеобщего внимания.

«Где-то в начале второго акта практически перестаешь бояться. Внутреннее ощущение страха уходит», - рассказал Иван Ургант.

Ранее появилась информация, что у шоумена отменили концерт в Москве. После получения известий об этом Ургант вышел на связь с подписчиками и поделился с ними мыслями по этому поводу.