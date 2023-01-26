«Не поддаваться унынию»: Иван Ургант не теряет надежды на возвращение в шоу-бизнес

В последнее время дела Ивана Урганта складываются не самым лучшим образом. С февраля 2022 года карьера телеведущего оказалась под угрозой: стали отменять все проекты с его участием, а шоу «Вечерний Ургант» и вовсе убрали из эфира. Казалось, что в 2023 году черная полоса жизни мужчины наконец-то сменится на белую, но, увы, телеведущий по-прежнему испытывает тотальную отмену в отечественном шоу-бизнесе.

Иван сделал обращение к своим поклонникам после новости об очередном несостоявшемся концерте. По словам Урганта, произошедшее стало для него полной неожиданностью. Однако он весьма оптимистичное заявил: «Уважаемые зрители, не стоит поддаваться панике и унынию. Организованно дождемся следующего концерта».

Кажется, мужчина не теряет надежды вернуться в шоу-бизнес и реанимировать свою карьеру.

Ранее измученная скандалами Дарья Мельникова оставила послание для своих поклонников. Подробности читайте в этой статье.