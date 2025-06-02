«Практически невыносимая боль»: победившему рак Отару Кушанашвили резко стало хуже

Телеведущий Отар Кушанашвили сообщил, что его состояние резко ухудшилось на фоне онкологического заболевания. В своем Telegram-канале журналист признался, что до сих пор мучается из-за сильных болей.

По словам шоумена, 1 июня ему внезапно стало плохо, и он почувствовал «невыносимую боль» в кишечнике.

«Так славно начинался вчерашний день, но потом в мгновение ока меня скрутило: живот (нутро, кишечник; пардон за натурализм). Эта боль, будучи практически невыносимой, есть, конечно, еще и чистый экзистенциализм, а не просто физиологическое расстройство», — поделился Отар Кушанашвили.

Журналист рассказал, что борется с периодически повторяющимися приступами с помощью лекарств, но также отвлечься от проблем со здоровьем ему помогают книги.

«Я борюсь, кроме понятных лекарств, с этими приступами так: заставляю себя читать. Забавно, что первые строчки, которые мне, скрюченному от мук, попались на глаза, были ахматовские: „Это было, когда улыбался / Только мертвый, спокойствию рад…“» — отметил шоумен, добавив, что он «рассмеялся, но зловеще».

В заключение Отар Кушанашвили обратился к подписчикам, пожелав им здоровья и никогда не опускать руки: «Я желаю вам не болеть, а уж если угораздило, — слушайтесь эскулапов и не сдавайтесь».

Напомним, летом 2024 года телеведущий сообщил, что проходит лечение от рака четвертой стадии. Уже осенью Отар Кушанашвили объявил о «триумфальной победе» над онкологией и продолжил вести свое YouTube-шоу «Каково?!». Журналист не скрывает, что прошел сложный путь лечения, перенес операцию, несколько курсов химиотерапии и даже пережил две клинические смерти. Победив недуг, он пересмотрел жизненные приоритеты и дал себе установку радоваться каждому новому дню.

Ранее Отар Кушанашвили заявил, что «отомстит раку» за страдания всех больных людей.