Практически нет шансов: адвокат высказался о выходе Михаила Ефремова из колонии до Нового года

Михаил Ефремов встретит Новый год в колонии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Адвокат артиста Юрий Падалко заявил, что у артиста практически нет шансов выйти из колонии по УДО до конца этого года из-за некоторых причин.

По словам звездного адвоката, представители Михаила все еще не подали никаких соответствующих прошений. Сейчас об этом лишь идет речь и собираются все необходимые справки. Юрий рассказал, что даже если в ближайшее время нужные документы будут поданы, процесс их изучения займет много времени. Лишь примерно через месяц рассмотрения дела будет назначено судебное заседание. Поэтому уложиться до празднования Нового года вряд ли получится.

Однако, как сообщает источник, администрация белгородской ИК-4 не рассматривает возможность отпустить Ефремова раньше срока из-за нарушений режима. У него было несколько замечаний, связанных с внешним видом и распорядком. Кроме того, сотрудники колонии не заметили у артиста никаких проблем со здоровьем.

Напомним, что Михаил попал в СИЗО за ДТП в самом центре Москвы, в результате которого погиб мужчина. Сообщалось, что артист был за рулем в нетрезвом состоянии.

Ранее мы писали о том, что состояние Михаила Ефремова резко ухудшилось в колонии.

Также сообщалось, что блогерше Лерчек грозит перевод в СИЗО из-за нарушения условий домашнего ареста.