Практически не появляется на публике: как живет устроившая дебош на похоронах актриса Захарова

Стали известны подробности жизни актрисы Юлии Захаровой, которая устроила дебош на похоронах коллеги Вячеслава Гришечкина. Лена Полено из сериала «Счастливы вместе» практически не показывается на публике и не выходит на связь со знакомыми, передает kp.ru.

Слухи об алкогольной зависимости Захаровой ходили уже давно, однако никто не мог и представить, что артистка придет в состоянии опьянения на похороны Гришечкина и устроит там скандал. Юлия была близко знакома с Вячеславов. Кроме того, актеры играли в одном спектакле. Поэтому, вероятнее всего, она так близко к сердце приняла утрату родного человека и пришла проститься с ним в невменяемом состоянии. В беседе с журналистами звезда «Счастливы вместе» заявила, что не верит в смерть коллеги. При этом актриса абсолютно не стеснялась в выражениях и ругалась матом.

Последняя кинокартина с участием Захаровой выходила на экраны в 2018 году. Этим летом стало известно о продолжении съемок сериала «Счастливы вместе», однако Елена не будет в них задействована. В театре актриса практически не выступает, на публике не появляется и вообще, по словам коллег, живет затворницей.

Актер Павел Савенков, сыгравший Толика Полено, уже давно не общается с «пропавшей с радаров» Еленой. Александр Якин, известный по роли Ромы Букина, тоже давно ничего не слышал о Захаровой.

Ранее врач-нарколог Василий Шуров сообщил, что у актрисы может быть 2-я стадия запоя. По его словам, Захарова выглядит крайне неухоженной и старше своих 43 лет.