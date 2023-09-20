«Нуждается в срочной госпитализации»: у Лены Полено из «Счастливы вместе» может быть 2-я стадия запоя

Актриса Юлия Захарова, ставшая известной после роли Лены Полено в ситкоме «Счастливы вместе», шокировала своим поведением поклонников на похоронах коллеги Вячеслава Гришечкина. Она пришла в нетрезвом состоянии, скандалила и материлась. Сама артистка признавалась, что тяжело переживает смерть друга и не верит, что его больше нет. Однако врач-нарколог Василий Шуров считает, что это далеко не единственный подобный эпизод в жизни Юлии, так как он явно видит признаки алкогольной зависимости.

По мнению эксперта, Захарова, скорее всего, находится на второй стадии запоя. Он отметил, что из-за злоупотребления спиртным актриса выглядит кране неухоженной и даже запущенной, будто ей не 43 года, а намного больше.

Шуров уверен, что помочь Юлии возможно в клинике. Ей необходимо сейчас находиться под контролем медиков, так как сама она, по всей видимости, не справляется с зависимостью.

«Человек нуждается в срочной госпитализации для прохождения курса реабилитации. Мы её возьмём бесплатно, обеспечим лучшими специалистами, условиями. Ну конечно, надо человеку помогать. Больно смотреть», - отметил специалист в беседе с изданием Life.ru.

Также нарколог отметил, что, если Захаровой не помочь сейчас, это пагубно скажется на ее здоровье, и она может не дожить даже до 61 года.

Ранее знакомые Юлии Захаровой объяснили ее странное поведение на похоронах.