Певица Глюкоза показала редкое фото с мужем в его день рождения

Певица Глюкоза опубликовала в личном блоге редкое романтичное фото с супругом Александром Чистяковым. Бизнесмен отмечает 51-летие, и в честь этого артистка решила рассказать, как называет его дома.

Глюкоза является активным пользователем социальных сетей и довольно часто выкладывает на страничке различные фотографии. Однако муж на них появляется лишь иногда. 25 января же певица решила сделать исключение и показать фанатам своего избранника, так как он в этот день стал на год старше.

На кадре супруги были в отпуске. Артистка прижималась к Александру и тянулась к нему губами, чтобы поцеловать. А бизнесмен тем временем с улыбкой смотрел на жену.

«Родной мой, любимый человек, Муся. Именно так я тебя называю. Мне очень повезло, что ты родился. Я сразу обрела любимого, прекрасного друга, партнера, мужа и отца моим детям», - написала вокалистка в социальной сети.