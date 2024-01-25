Певица Глюкоза показала редкое фото с мужем в его день рождения
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Певица Глюкоза опубликовала в личном блоге редкое романтичное фото с супругом Александром Чистяковым. Бизнесмен отмечает 51-летие, и в честь этого артистка решила рассказать, как называет его дома.
Глюкоза является активным пользователем социальных сетей и довольно часто выкладывает на страничке различные фотографии. Однако муж на них появляется лишь иногда. 25 января же певица решила сделать исключение и показать фанатам своего избранника, так как он в этот день стал на год старше.
На кадре супруги были в отпуске. Артистка прижималась к Александру и тянулась к нему губами, чтобы поцеловать. А бизнесмен тем временем с улыбкой смотрел на жену.
«Родной мой, любимый человек, Муся. Именно так я тебя называю. Мне очень повезло, что ты родился. Я сразу обрела любимого, прекрасного друга, партнера, мужа и отца моим детям», - написала вокалистка в социальной сети.
Напомним, что Глюкоза вышла замуж за бизнесмена еще в 2006 году. В браке у них родилось двое детей – дочери Лидия и Вера. При этом певица не раз задумывалась о том, чтобы стать многодетной матерью, но ее девочки не готовы к появлению брата или еще одной сестры.
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