Практически не изменилась: звезда фильма «Любить по-русски» Ольга Егорова вернулась в кино

Актриса Ольга Егорова, которая обрела популярность после съемок в фильме «Любить по-русски», вновь вернулась в строй после многолетнего перерыва. Знаменитость брала паузу, но и теперь она предпочитает держаться в стороне от светской жизни. Лишь иногда она делает исключение для фанатов и выходит в свет, передает Экспресс газета.

Егорова взяла творческий перерыв в 2015 году. Он длился пять лет, и за это время от звезды не было никаких новостей. Теперь же Ольга вернулась к съемкам в кино. Несмотря на работу в сфере шоу-бизнеса, она не любит повышенное внимание вокруг своей персоны и избегает светские мероприятия. Однако для поклонников она делает исключение.

Не так давно Егорова появилась на премьерном показе фильма «Теща», главные роли в котором исполнили Лариса Гузеева и Гарик Харламов. При этом артистка практически не изменилась за годы отсутствия. Она все так же не изменяет своему привычному образу — простые темные платья и черные сапоги.

Ранее сообщалось, что звезда «Фабрики звезд» Соня Кузьмина изменилась до неузнаваемости. Артистка ушла с экранов после завершения музыкального проекта.