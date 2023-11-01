Звезда «Фабрики звезд» Соня Кузьмина изменилась до неузнаваемости

Уехавшая из России 37-летняя дочь музыканта Владимира Кузьмина Соня изменилась до неузнаваемости. Она получила известность благодаря участию в «Фабрике звезд», но после завершения проекта отказалась от гастролей и исчезла с экранов.

По некоторым данным, девушка после разгоревшегося скандала долго страдала депрессией. Недавно Соня Кузьмина появилась на Первом канале и спровоцировала в Сети бурное обсуждение. Поклонники с трудом узнали в сильно располневшей женщине некогда стройную и активную звезду.

«Соня уже не та, а ведь была просто куколкой», - отметили поклонники изменения во внешности артистки.

В настоящее время Соня арендует квартиру в Дубае и зарабатывает на жизнь преподаванием вокала. Среди ее клиентов есть не только россияне, но и местные артисты, сообщает «Экспресс газета».

Ранее мы писали, что телеведущая Маша Малиновская никогда не скрывала, что ложилась под нож пластического хирурга. Со временем взгляды блондинки изменились. Она призналась, что хотела бы вернуть свою природную внешность. Ведущая отметила, что соблюдает кетодиету и интервальное голодание. Именно поэтому она до сих пор может похвастаться стройной фигурой.