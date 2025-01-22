Прах баскетболиста Яниса Тиммы захоронят недалеко от латвийско-белорусской границы

Тело латвийского баскетболиста Яниса Тиммы кремировали 17 января 2025 года в Риге. Об этом сообщил отец спортсмена Райтис Тимма.

По его словам, после церемонии прощания в Рижском крематории 27 декабря тело Яниса передали полиции для проведения судебно-медицинской экспертизы.

«Прах сына будет захоронен на кладбище Skaistas, где покоятся его бабушка и дедушка», - сказал Райтис Тимма в беседе с латвийским изданием.

Он уточнил, что Янис был верующим человеком. Его крестили в родном городе Краславе и дали имя Кристапс. На данный момент, по его словам, похоронить сына мешают только формальности - штампы в документах.

Стоит отметить, что кладбище, о котором сообщил отец баскетболиста, находится в Краславе. Это маленький город с населением около 7 тысяч человек, расположенный недалеко от латвийско-белорусской границы.

Напомним, в ночь на 17 декабря 2024 года тело Яниса Тиммы нашли в коридоре хостела в центре Москвы. Баскетболист покончил с собой. В своем телефоне он оставил предсмертную записку с просьбой позвонить Анне Седоковой. 9 декабря пара официально развелась. В Россию Тимма приехал из США, чтобы наладить отношения с певицей.

Ранее специалист по технике речи Ксения Телешова расшифровала одно из последних голосовых сообщений, которые Янис отправлял кому-то перед смертью. На камеру домофона попал фрагмент, где спортсмен просит не ругать его.