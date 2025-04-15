PR-директор Московского цирка опроверг информацию об отравлении Максима Никулина

PR-директор Московского цирка на Цветном бульваре прокомментировал сообщения об отравлении Максима Никулина. Мужчина заявил в беседе с 360.ru, что появившиеся новости – это слухи, которым не стоит верить.

После сообщений о том, что сыну Юрия Никулина потребовалась помочь врачей из-за отравления, журналисты обратились за комментарием к его представителям. На связь вышел PR-директор учреждения. Он сказал, что с мужчиной все нормально.

«Не верьте всему, что пишут. С Максимом Юрьевичем все хорошо», — пояснил он.

Напомним, что о проблемах со здоровьем у Никулина сообщал Telegram-канал SHOT. По данным источника, ночью мужчина вызвал скорую помощь и пожаловался медикам на резкие боли в животе, а также обезвоживание. Говорилось о том, что он отравился и получил инфекцию.

Напомним, что Максим продолжает дело отца и уже 27 лет занимает должность генерального директора и художественного руководителя Московского цирка на Цветном бульваре.

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