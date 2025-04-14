Гарик Харламов попал в больницу, где его ждет «процедура по выдуванию предмета»

Комик Гарик Харламов обратился за помощью к медикам. Он принимал участие в съемке нового шоу, когда в его ухе застрял микронаушник, передает StarHit.

Журналисты выяснили, что Харламов исполнял песни, а также заседал в жюри. Все это время у него в ухе было специальное устройство для связи с режиссером-постановщиком.

В какой-то момент артист не смог самостоятельно извлечь микронаушник. Из-за этого Гарика пришлось отвезти в больницу. На этом настояла супруга звезды Comedy Club, которая тоже принимала участие в съемках.

«Думаю, там Гарика ждет процедура по выдуванию предмета из уха. Неприятная вещь, ты ничего не слышишь какое-то время», — рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Ранее сообщалось, что певец Николай Басков попал в больницу с вирусом. По словам артиста, из-за болезни он даже не мог говорить.