«Позволял себе кошмарные вещи»: Асмус призналась, что сорвала съемки фильма из-за режиссера

Кристина Асмус призналась, что сорвала однажды съемки фильма.

38-летняя актриса театра и кино в своем новом интервью поделилась печальным случаем из жизни. Кристина заявила, что покинула съемочную площадку из-за режиссера.

Асмус не приемлет панибратского отношения со стороны коллег. По этой причине она не стала однажды терпеть издевательства от большого медийного режиссера. Как утверждает артистка, он унижал актеров, чтобы их работа была лучше и плодотворней. Артистка не выдержала такого давления и покинула проект. Из-за ее ухода кино так и не досняли.

Кристина подчеркнула, что работа должна строиться на любви к делу, а не на слезах и обидах.

«Мы не должны делать друг другу больно, не должны друг друга унижать, топить. Мне кажется, эта нелюбовь в кадре потом была бы видна. Это было отвратительно, недостойно. Он в два раза старше меня, и он позволял себе невероятно кошмарные вещи. Я перестала выбирать страдания», — рассказала звезда сериала «Интерны» на YouTube-шоу «Георгий За Кадром».

Асмус призвала всех актеров и актрис перестать подчиняться режиссерам, которые позволяют себе переходить на оскорбления и нецензурную лексику во время съемочного процесса.

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