«Очень плохо»: Регина Тодоренко высказалась о скандальном выступлении Глюкозы в Красноярске

Регина Тодоренко поддержала Глюкозу после скандального выступления.

Телеведущая «Орла и решки» отправилась в Баку на музыкальный фестиваль, который организовал Эмин Агаларов. Регину пригласили на «Dream Fest» в качестве ведущей. Она так же, как и другие звезды, появилась на ковровой дорожке мероприятия в вечернем платье красного цвета с обнаженными плечами.

Журналисты в беседе со звездой затронули скандал, разразившийся вокруг Глюкозы, после выступления в Красноярске, где она вышла на сцену в странном состоянии.

Регина заявила, что ей сложно комментировать данную ситуацию. Однако она не понаслышке знает, как сложно переживать человеку свалившуюся травлю. Ведь когда Тодоренко неосторожно высказалась на тему домашнего насилия, ее стали осуждать и презирать подписчики.

«Но, наверное, каждый имеет право на ошибку. Вообще... Давайте так: когда хейтят – это еще полбеды, а если начинается травля – это уже совсем очень плохо, очень сложно», – заявила артистка в беседе с изданием The Voice.

Напомним, что Глюкоза объяснила неадекватное поведение на сцене действием антидепрессантов, которые ей назначил специалист для лечения панических атак, появившихся после смерти бабушки.

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