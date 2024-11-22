«Мои дети будут гордиться»: опозорившийся на шоу Натан назвал себя «примером для мужчин»

Певец Натан (настоящее имя Алишер Мирзохонов) попал в скандал из-за измены жене в шоу «Звезды в джунглях». Сначала любвеобильный рэпер закрутил интрижку с блогером Лерчек, а после с Бьянкой. Однако исполнитель не чувствует своей вины и даже считает, что может гордиться перед детьми участием в проекте.

Артист считает, что хорошо поступил, заявив о готовности пожертвовать своим местом в проекте ради Лерчек. По словам Натана, он с самого начала говорил о желании довести блогера до финала.

«Когда этот проект будут смотреть мои дети, они будут гордиться отцом, даже если я не заберу банк. Кроме этого, мной будет гордиться мама. Такой пример окажется большим примером для мужчин», — заявил исполнитель в эфире шоу «Царица» на телеканале «Пятница!».

Музыкант заверил, что мужчине нужно не тягаться с женщинами, а защищать их.

Напомним, Natan попал в скандал из-за своих интрижек в проекте телеканала ТНТ. Женатый артист сначала целовался с блогершей Лерчек, а затем изменил ей с Бьянкой. После уединения с певицей рэпер осознал ошибку и оправдался перед Чекалиной.

После скандала музыкант опубликовал совместной фото с певицей в соцсети. На кадрах он находится с артисткой в звукозаписывающей студии.