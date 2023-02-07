Кристина Орбакайте едет зарабатывать в Германии: билеты на концерты может позволить даже малоимущий

Стало известно, что дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте уже весной отправится за границу на гастроли. В последнее время ходило много слухов, что певица перестала получать предложения о работе в России, поэтому теперь ее единственный шанс на заработок – ездить с концертами в Европу и Америку.

Начать артистка решила с Германии. С 29 апреля по 9 мая 2023 года она посетит города: Трир, Берлин, Гамбург, Оснабрюк, Оффенбах-ам-Майн, Штутгарт и Ратинген. Публике Орбакайте представит новую юбилейную программу.

Организаторы тура Кристины обещают, что зрители получат невероятные впечатления от красочного шоу. При этом стоимость билетов, по меркам Германии, совершенно смешная. Цены стартуют от 35 евро. Такие деньги, как отмечается, среднестатистический житель страны тратит на хлеб в магазине.

Ранее в Сети появился приватный разговор Кристины Орбакайте и Аллы Пугачевой.