«Позволила себе неуважительный тон. Никто ее не унижал»: Алла Пугачева оскорбила Олега Газманова в интервью

Алла Пугачева оскорбила Олега Газманова в своем новом интервью. Об этом в личном блоге заявила жена певца Марина Газманова, которая отметила, что артистка унизила коллегу, назвав его «примитивным».

Исполнительница хита «Миллион алых роз» дала первое за три года интервью Екатерине Гордеевой* (признана иноагентом на территории РФ), в котором не упустила случая «пройтись» по своим коллегам. Так, Алла Пугачева эмоционально ответила Олегу Газманову, который негативно отзывался о ней после эмиграции.

«Газманов всегда поддерживал тех, у кого есть сила, власть и деньги… Олежка такой… Но то, что он гонит на нашу семью, меня, конечно, удивляет. Не такой уж он примитивный человек. Неужели тебе ничего хорошего про нас не сказать? Лично про меня даже», — заявила певица.

Супруга Олега Газманова увидела в словах Аллы Пугачевой оскорбление артиста. Марина Газманова встала на защиту мужа и объяснила его высказывания: оказалось, что певец не мог стерпеть неуважительного отношения уехавшей коллеги к соотечественникам и хотел тактично указать ей на это.

«Газманов говорит не языком нападения, а языком границ. Его эмоция — горечь и разочарование, не злость. Его потребность: сохранить уважение к ценностям (стране, поклонникам) и при этом не разрушить уважение к личности Аллы Борисовны, поэтому он сохраняет обращение „Алла Борисовна“. Фраза Аллы Борисовны одновременно обвинительная и уязвимая. В ней и желание уколоть („Олежка“, „власть и деньги“), и скрытая просьба о признании („неужели ничего хорошего не сказать“)», — отметила жена Олега Газманова.

По словам Марины Газмановой, она уважает творчество артистки, но не может простить, когда задевают ее близких.

«Алла всегда очень оберегала свою семью, и именно поэтому мне непонятно, почему она позволила себе в сторону моего мужа и его детей неуважительный тон. Никто же не унижает Аллу Борисовну, не зовет „Аллусиком“… <…> И так хочется больше достоинства от таких больших и уважаемых личностей», — высказалась она.

Ранее Олег Газманов осудил Аллу Пугачеву, назвавшую россиян «холопами» и «рабами».

*признана иноагентом на территории РФ