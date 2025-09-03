«Позволила себе неоднозначное высказывание в адрес россиян»: Бородин назвал Собчак воплощением зла

Глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин прокомментировал слова журналистки Ксении Собчак. Он заметил, что высказывания граничат с проклятием, и назвал знаменитость воплощением зла.

Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале Бородина.

Собчак написала 3 сентября в своем аккаунте: «Всем вам запрещено сегодня шутить на тему даты. Все, кто пошутят, попадут в ад. Я вас предупредила».

Затем журналистка записала голосовое сообщение и исполнила фрагмент песни Михаила Шуфутинского «3 сентября». Бородин отреагировал на слова ведущей.

«Прошлой ночью Собчак позволила себе неоднозначное высказывание в адрес граждан России, граничащее с проклятием. Честно говоря, я не удивлен подобным выпадам с её стороны. Даже если это была всего лишь неудачная шутка, мой ответ будет однозначным: Собчак, ты – воплощение зла в человеческом обличии», - обратился глава ФПБК к ведущей.

Ранее Собчак заявила, что Бородин три года пытается признать ее иноагентом. «Я с такими людьми в одном поле находиться не буду», - написала она.