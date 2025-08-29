«Уже три года пытается иноагентом признать»: Ксения Собчак ответила тем, кто назвал Виталия Бородина ее адвокатом

Журналистка Ксения Собчак крайне удивилась, когда главу Федерального проекта по борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина назвали ее адвокатом. Она выразила свое недовольство в Telegram-канале Кровавая барыня.

Сообщение, которое вывело Собчак из себя, появилось в Telegram-канале Вести Воронеж. Автор поста об отмене выступления Сергея Шнурова в городе написал, что Виталий Бородин, инициатор запрета, является адвокатом Ксении.

Собчак, увидев пост, поспешила напомнить, что находится не в самых лучших отношениях с главой ФПБК и что тот уже три года пытается признать ее иноагентом.

«Он Собчак иноагентом уже три года пытается признать. Пожалуйста, не позорьте меня. Я с такими людьми в одном поле находиться не буду», — написала журналистка.

Что касается непосредственно обращения Бородина, то в нем идет речь об отмене творчества Сергея Шнурова. Глава ФПБК заявил, что оно «лишено патриотического содержания и глубокого смысла».