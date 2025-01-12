«Позволила разбить сердце»: Анна Пересильд переживает из-за расставания со звездой сериала «Слово пацана»

Анна Пересильд поделилась переживаниями из-за расставания со звездой сериала «Слово пацана».

В конце прошлого года дочь Юлии Пересильд объявила о разрыве с Ярославом Могильниковым. Однако сам актер ничего об этих отношениях не сказал, а лишь практически сразу после расставания заявил о том, что он влюблен.

Спустя некоторое время после расставания актриса вышла на связь в личном блоге, опубликовав видео, которое состоит из ее детских фотографий и кадров, где видно, как она плачет. Анна подчеркнула, что переживает из-за своих чувств.

«Прости меня, моя маленькая девочка, за то, что позволила разбить твое сердце, которое любило по-настоящему», — подписала Анна видеоролик, опубликованный в социальных сетях.

Напомним, что в прошлом году поклонники актером заподозрили их в романтических отношениях, так как они часто проводили время вместе с другом другом и даже выкладывали общие фотографии в социальных сетях. Однако сама пара официально отношения свои не подтверждала.

Позже Анна и Ярослав стали реже появляться на светских мероприятиях вместе, а если пересекались, то и вовсе не общались, из-за чего Анне даже начали приписывать роман с другим артистом. После чего 15-летняя актриса решила заявила, что они с Ярославом расстались, сохранив между собой приятельские отношения.

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