Позвала всех: Лазарева* рассказала о мероприятии с известным шоуменом

Актриса и телеведущая Татьяна Лазарева* (признана иноагентом в РФ) не перестает упускать из своего внимания события в России. Недавно она пригласила всех, кто находится в Москве, на необычное мероприятие.

Лазарева* рассказала, что «Смородиновая вечеринка» организована с помощью благотворительного фонда «Созидание». Ведущим мероприятия будет Александр Пушной, который известен как музыкант, шоумен, теле- и радиоведущий.

Артистка объяснила, что вечеринка рассчитана на семейный отдых, поскольку в программе предусмотрены различные активности, включая беспроигрышную лотерею и мастер-классы.

Лазарева* добавила, что собранные деньги будут направлены на работу благотворительного фонда, а также на медицинские и стипендиальные программы. Сама же актриса на мероприятии не появится, поскольку живет теперь в Испании.

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*признана иноагентом в РФ.