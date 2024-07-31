«Позвал ее поучаствовать»: роковую роль в судьбе Татьяны Лазаревой* сыграл Борис Немцов

Телеведущая Татьяна Лазарева* (признана иноагентом на территории РФ, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) «влипла» после приглашения политика Бориса Немцова. О его роковой роли в судьбе ведущей рассказал писатель, журналист, автор книг о композиторе Александре Градском Евгений Додолев.

По его словам, Немцов пригласил знаменитость в «Координационный совет российской оппозиции» и заявил, что в организации «мало баб».

«И позвал ее поучаствовать… Лазарева* влипла. С этого момента началась ее протестная деятельность», - поделился Додолев с сайтом aif.ru.

По его словам, из деятелей культуры тогда в этом совете были Лазарева* и ее муж, а также режиссер Владимир Мирзоев.

Напомним, Лазарева* уехала из России после начала СВО. В Испании у телеведущей есть недвижимость. В июне ее объявили в розыск по статье о дискредитации российской армии.

Ранее телеведущая жаловалась на бывшего мужа. Она заявляла, что тот «предал и бросил».

*признана иноагентом на территории РФ, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга