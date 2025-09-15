«Позорю свою младшую дочь»: Баста высказался о непростом характере 11-летней Василисы

Рэпер Баста рассказал о запретах 11-летней дочери шутить и позорить ее. Об этом стало известно из очередного выпуска «Шоу Воли».

Бастра признался, что характер 11-летней дочери Василисы его иногда удивляет. По словам рэпера, девочка регулярно просит родителей соблюдать при ней субординацию.

«При ней нельзя ни шутить, ни быть токсичным, а еще нельзя позорить ее при подругах, поскольку все это, как она говорит, — не Ок. Сейчас я вот позорю свою младшую дочь и дома за это люлей получу. Ну Василиса чисто я по характеру», — рассказал он.

По словам рэпера, недавно Василиса отчитала его за столом в ресторане после того, как отец попросил ее разговаривать тише.

«Я тогда попросил ее быть тише, а в ответ услышал: „Если какому-то человеку не нравится звонкость моего голоса, то он может просто уйти и меня не слушать“», — вспомнил он.

