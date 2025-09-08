«Очень комфортно в этом возрасте»: жена Басты с запозданием отметила 45-й день рождения

Супруга рэпера Басты Елена Вакуленко-Пинская отметила 45-летие. День рождения у нее, правда, был еще в июле, однако отпраздновать его жена исполнителя решила только сейчас. В своем личном блоге она опубликовала кадры с торжества.

На празднике Елена блистала в красном платье с обнаженными плечами и акцентом на талии. Наряд дополняли черные босоножки и роскошные украшения. Также она показала большой торт с белым шоколадом и малиной.

Супруга Василия Вакуленко в присутствии близких загадала желание и задула свечи.

«Мне уже несколько месяцев 45 лет, я даже паспорт успела поменять. Скажу вам честно, очень в этом возрасте хорошо и комфортно», — заявила Елена.

К поздравлениям присоединились и ее подписчики. Пользователи отмечают, что Пинская выглядит моложе своих лет.

«Поддерживаю. Прекрасный возраст. Поздравляю вас!», «Ну роскошная! Желаю, чтобы все так выглядели в 45, как в 25!», «Какая вы красивая! Пусть все ваши мечты сбываются», «Выглядишь потрясающе!», «Не верю, что 45! 25 и не больше!», «Какая же вы красивая, натуральная и нежная… Вы как будто из другого времени, излучаете доброту и спокойствие», — написали поклонники.

Ранее блогер Мария Погребняк отметила первый день рождения младшего сына Владимира.