«Позорно»: Люся Чеботина высказалась о своих пластических операциях

Молодая, но уже популярная исполнительница Люся Чеботина прокомментировала слухи о пластике. Артистка заявила, что не увеличивала губы и не удаляла комки Биша, в чем ее обвиняют пользователи Сети. Она опубликовала комментарий под постом в Telegram-канале Super.

Чеботина активно ведет личный микроблог и следит за новостями о своей персоне. В одном из видео она порассуждала о пластических операциях. Певица отметила, что большинство девушек на отечественной эстраде могут похвастаться натуральной красотой. Подписчики посчитали, что звезда привирает. В ответ она заявила о том, что не увеличивала губы и не удаляла комки Биша.

«Ну мне же, наверное, лучше знать, что я делала, а что нет. Позорно обвинять и наговаривать на человека, не будучи уверенным в своей правоте», — написала исполнительница.

Напомним, что недавно Чеботина уже была втянута в скандальную историю. Дело в том, что девушка опубликовала снимки в шубе из рыси. Поклонники не оценили ее вид и раскритиковали за выбор натурального меха. Люся в тот раз тоже не осталась в стороне. Она заявила, что все зоозащитники должны отказаться от кожаной обуви, сумок и мяса.

Ранее актриса Наталья Рудова сообщила о необходимости сбросить 10 килограммов.