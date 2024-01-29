«Позорище»: замена таблички с цитатой Барышникова в Кисловодске разгневала Волочкову

Балерина Анастасия Волочкова раскритиковала мэра Кисловодска Евгения Моисеева, потребовавшего убрать со стены балетной школы цитату проживающего в США танцовщика Михаила Барышникова после его высказываний в адрес России.

«Какое отношение мэр Кисловодска имеет к хореографии и к балету?! Или просто надо докопаться до балета российского?! Для меня это всё является полнейшим абсурдом», - заявила Волочкова в беседе с «Ридусом».

Она подчеркнула, что Барышников «прославил Россию почти во всём мире», а его уровень подготовки и таланта значительно превосходит всех действующих артистов Большого театра.

«Позорище этому мэру! Если он полез уже в искусство балета, то понимаете, на каком дне он находится?!» - возмутилась экс-прима Большого театра и посоветовала градоначальнику заниматься вопросами СВО.

Ранее мы писали, что 48-летняя Анастасия Волочкова обратилась за помощью в Следственный комитет, чтобы установить имя человека, опубликовавшего скандальное видео с ее участием. При этом артистка поразила всех своей безграмотностью.