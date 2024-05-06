«Позорище полное»: Мария Ильюхина закатила очередной скандал из-за новой актрисы «Ворониных»

Создатели сериала «Воронины» объявили о съемках нового сезона с названием «Костя-Вера». Сюжетная линия строится на старшей дочери главных героев Маше, которую играла на протяжении долгих лет Мария Ильюхина. Однако ее не позвали в продолжение сериала, что очень возмутило актрису.

В проект позвали 22-летнюю начинающую актрису Карину Орлову, которая появилась в двух короткометражных картинах и сыграла эпизодическую роль в сериале.

Мария достаточно резко прокомментировала появление Орловой в картине.

«Позорище полное. Надеюсь, теперь поймете, каким образом берут на роль. А про сходства во внешности я вообще молчу. И это вы считаете нормально заменить меня на „профактрису“, сыгравшую два эпизода?», — возмутилась девушка.

Она добавила, что посвятила 10 лет сериалу и знает свою роль как никто другой. Девушка возмущена, что ей не сказали о продолжении съемок.

При этом команда спин-оффа в разговоре со StarHit пояснила, что Марию Ильюхину приглашали на пробы. После них создатели решили взять другую артистку. Проект будет самостоятельным, и актеры необязательно должны быть из прошлого сериала, отметили авторы «Кости-Веры».

Карина при этом уже попробовала примерить на себя образ Маши, и команда сериала тепло приняла новенькую актрису.

Напомним, в первой серии спин-оффа похоронят героя Бориса Клюева, сыгравшего в картине роль Николая Воронина.