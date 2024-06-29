«Позорище»: мать рэпера Тимати попытались втянуть в скандал с разводом Алсу

Знаменитую маму рэпера Тимати Симону Юнусову попросили прокомментировать скандал, разгоревшийся вокруг развода певицы Алсу. Бывшую возлюбленную музыканта Анастасию Решетову заподозрили в том, что именно она увела 46-летнего Яна Абрамова из семьи.

«Позорище, а не бывшая невестка у вас, однако. Ах да, она не невестка», — атаковали пользователи Сети блог Юнусовой.

Комментаторы также поинтересовались, рада ли Симона за 28-летнюю Решетову, родившую сына Ратмира от Тимати.

Сама Симона предпочитает не поддаваться на провокации и ситуацию никак не комментирует. При этом известно, что отношения с Решетовой у нее не сложились. Так и не ставшая женой рэпера Анастасия не упускает возможности уколоть несостоявшуюся свекровь.

При этом Симона часто хвалит модель Валентину Иванову, с которой теперь встречается Тимати. По ее словам, девушка единственная, кто по-настоящему заботится о ее сыне.

Тимати (Тимур Юнусов) и Анастасия Решетова были вместе с 2014 по 2020 год. В 2019 году у пары родился сын Ратмир. По слухам, именно Симона повлияла на расставание сына с Решетовой.

Напомним, певица Алсу прожила в браке с бизнесменом Яном Абрамовым 18 лет, но в июне внезапно объявила о разводе. Артистка хранила молчание о причинах расставания, однако косвенно подтвердила слухи о том, что разлучницей стала Анастасия Решетова.

После скандала с разводом Алсу блогер Анастасия Решетова кардинально сменила имидж. Она отказалась от образа роковой брюнетки в пользу более светлого оттенка волос. Кроме того, девушка похвасталась массивными кольцами с бриллиантами на безымянном пальце.