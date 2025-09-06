От украинской певицы Приходько начали отписываться из-за русского языка

Украинская исполнительница Анастасия Приходько опубликовала пост в соцсети на русском языке и столкнулась с волной хейта.

Певица обратилась на своей страничке к мужу Александру в 12-ю годовщину свадьбы. Участница «Евровидения» адресовала ему теплые слова, написанные на русском языке.

«Мы с первого класса вместе по жизни! <…> Если нужно будет — я в мгновение ока отдам свою жизнь за тебя! Ты мой мир!», — написала она.

В комментариях под постом украинцы вместо поздравлений начали ругать исполнительницу за русскую речь, которая до этого публиковала все посты на украинском.

«Извиняюсь, но почему на русском языке?»; «Вы не говорите по-украински?»; «Вот только из-за языка и отпишусь… Не думала, что есть еще одна Каменская», — пишут недовольные пользователи.

Некоторые фанаты встали на защиту звезды и предложили недовольным комментаторам сходить на концерты Анастасии, где она поет только на украинском.

Ранее продюсер Сергей Дворцов в разговоре с сайтом «Страсти» назвал покинувшую Россию Анастасию Приходько «наглой лицемеркой».