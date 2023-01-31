Позор на федеральном канале стоит дорого: раскрыто, сколько Малахов платит гостям своей программы
Александр Морозов подтвердил, что Андрей Малахов платит до 150 тысяч рублей гостям своей программы.
Фото: Александра Воротнева/ Starface.ru
Андрей Малахов является одним из самых популярных телеведущих России. Его шоу на канале «Россия» бьет все рейтинги уже не первый год. И теперь стало известно, в чем секрет аншлагов на съемках его программы.
Юморист Александр Морозов заявил, что весь успех Малахова складывается из того, что он не скуп на гонорары гостям, которых приглашает к себе. Сам телеведущий признавался, что отдает звездам 90-х за съемку от 90 до 150 тысяч рублей. И шоумен подтвердил эту информацию. По словам Морозова, все именно так и есть. Да и он сам не стесняется зарабатывать на скандальном ток-шоу.
Александр также назвал Малахова честным человеком и сказал, что ему можно доверять. Журналист никогда не обманывает и платит ровно столько, сколько было оговорено.
«Я в «левые» шоу не хожу. А если хожу, то по договоренности. Это предоплата», - заявил Александр Морозов.
Ранее юморист рассказал, что у него закончились отношения с любимой женщиной, с которой он раньше ходил вместе на проект Малахова.