Позор на федеральном канале стоит дорого: раскрыто, сколько Малахов платит гостям своей программы

Андрей Малахов является одним из самых популярных телеведущих России. Его шоу на канале «Россия» бьет все рейтинги уже не первый год. И теперь стало известно, в чем секрет аншлагов на съемках его программы.

Юморист Александр Морозов заявил, что весь успех Малахова складывается из того, что он не скуп на гонорары гостям, которых приглашает к себе. Сам телеведущий признавался, что отдает звездам 90-х за съемку от 90 до 150 тысяч рублей. И шоумен подтвердил эту информацию. По словам Морозова, все именно так и есть. Да и он сам не стесняется зарабатывать на скандальном ток-шоу.

Александр также назвал Малахова честным человеком и сказал, что ему можно доверять. Журналист никогда не обманывает и платит ровно столько, сколько было оговорено.

«Я в «левые» шоу не хожу. А если хожу, то по договоренности. Это предоплата», - заявил Александр Морозов.

Ранее юморист рассказал, что у него закончились отношения с любимой женщиной, с которой он раньше ходил вместе на проект Малахова.