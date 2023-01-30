«Показуха»: Андрей Малахов разрушил отношения звезды «Кривого зеркала» Морозова

Популярный юморист Александр Морозов, который в прошлом сбросил 60 килограммов, пожаловался на личную жизнь. 49-летний артист рассказал, что его бывшая девушка Мария, с которой они были в студии шоу Андрея Малахова, нашла другого мужчину. Об этом пишет The Voice.

По словам знаменитости, теперь его экс-избранница счастлива с его другом. Они даже сыграли свадьбу.

«Я вот показал Марию, и буквально через полгода она вышла замуж за друга моего. Видите, польза какая. Если бы это что-то сокровенное было, что хочется уберечь и спрятать ото всех — наверное, этого эфира бы и не было. Наверное, это была показуха в какой-то мере. Я бы сто раз подумал», — поделился Морозов с поклонниками.

Александр с удивлением обнаружил, что после резкого преображения его буквально преследуют неудачи. Он думал, что с похудением станет популярнее, но мечты не сбылись. Ранее мужчина рассказывал, что Евгений Петросян тоже не оценил его новый облик. Да и после расставания с Мариной, звезда так и не устроил личную жизнь. Он не понимает, почему женщины его игнорируют.

Ранее мы писали о том, как Евгения Петросяна и его «детище» спихнули на свалку истории.