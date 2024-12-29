«Позор, изгой, больная, свинья»: дочь Любови Успенской откровенно высказалась о своем скандальном побеге

Дочь Любови Успенской вышла на связь после громкого скандала с «побегом» от матери в Израиль осенью. В личном блоге Татьяна Плаксина опубликовала стихотворение собственного сочинения о пережитых событиях, в котором откровенно рассказала о своей «боли».

27 декабря единственная дочь Любови Успенской отметила 35-летие. После торжества Татьяна Плаксина решила прервать молчание и откровенно рассказать о пережитом недавно. Девушка поделилась в соцсети кадрами со дня рождения и опубликовала свое стихотворение, в котором призналась, что пережила травлю из-за скандала и «согнулась от тяжести».

Татьяна Плаксина отметила, что из-за скандала, в который она оказалась втянута, люди «получили зрелище». По словам девушки, то, как она по телевизору «поливает грязью мать», «под стать» зрителям, любящим подобную «мерзость». Дочь Любови Успенской также попыталась оправдаться за свое поведение и резкие слова, заявив, что это «была не она».

«„Позор, изгой, больная, свинья“. / Пусть говорят что хотят, это была не я. / Называли меня невменяемой? / Да я от тяжести согнулась!» — заявила Татьяна Плаксина.

Дочь певицы добавила, что ее «бременем было время», но сейчас, после пережитого, она уже «разогнулась» и начинает приходить в себя. Татьяна Плаксина также обратилась ко всем недоброжелателям, смеявшимся над тем, «как человек погибал». Девушка подчеркнула, что должна была пройти этот путь, назвав его своей «ношей».

«Да, я была чучелом — / Такова была моя роль, / Такова была моя ноша, / Такова моя боль. / Я таскала эти гири, чтобы пробить щель в окне своего дворца / И сквозь экраны телевизора достучаться до двери творца», — высказалась дочь Любови Успенской.

Напомним, 2 октября в СМИ появилась информация об исчезновении Татьяны Плаксиной. На следующий день стало известно, что дочь Любови Успенской находится в Израиле, а 7 октября девушка вернулась в Москву. Позднее она заявила, что пыталась скрыться от преследования «неадекватной матери».

Ранее сообщалось о том, что Любовь Успенская в день рождения дочери заявила, что Татьяна Плаксина здорова.