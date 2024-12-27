«Дожила до ее юбилея»: Любовь Успенская в день рождения дочери заявила, что Татьяна здорова

Певица Любовь Успенская поздравила дочь Татьяну с днем рождения. Она сообщила, что на сегодняшний день Плаксина здорова.

Пост с поздравлением опубликован в личном блоге певицы.

27 декабря Татьяна отмечает 35-летие. Ее мама в этот день написала пост и сопроводила его фотографией, на которой дочь и мать смотрят друг на друга, Успенская держит девушку за подбородок.

«Дороже моей дочери у меня в жизни ничего нет и не будет. И сегодня я самая счастливая женщина, потому что дожила до ее юбилея. Она здорова, перешагнула через все проблемы и несчастья. Я хочу видеть ее счастливой, надеюсь стать бабушкой и верю, что моя дочь самая талантливая, самая способная и самая лучшая на свете», - написала певица.

Также Успенская пожелала Татьяне выйти замуж, а себе – стать бабушкой. В заключение она написала: «Доченька моя, я тебя люблю, обожаю и никто в жизни и ничто не сможет нас разлучить».

Ранее певица признавалась, что радость для нее – это видеть дочь адекватной. По словам артистки, многие талантливые люди страдают от проблем с психикой.