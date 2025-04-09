Познер заявил, что проверки на иноагентство Урганта вызывают чувство неловкости. Об этом сообщает «Абзац».

Депутат Госдумы Николай Новичков рассказал, что Минюст начал проверку в отношении Ивана Урганта. Ведомство планирует выяснить, есть ли в деятельности телеведущего «признаки иностранного агента».

Владимир Познер, который часто работает совместно с Ургантом, неоднозначно отреагировал на новости о проверке коллеги.

«Что касается подобного рода вещей, то да, они вызывают у меня… Как вам сказать, как-то неловко даже, я бы сказал так. Раз так делают, значит, так делают. Я ничего не могу поделать», — заявил он.

Познер также заявил, что не испытывает опасений насчет судьбы шоу «Путешествия Познера и Урганта».

Ранее мы писали о том, что Владимир Познер анонсировал новый совместный проект с Первым каналом.