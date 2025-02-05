Познер высказался об идее запретить в России продажу алкоголя молодежи до 21 года

Известный журналист и телеведущий Владимир Познер прокомментировал новость о том, что глава СК Александр Бастрыкин предложил продавать алкоголь в России с 21 года для «предупреждения алкоголизации молодежи». Его слова приводит издание «Абзац».

По мнению журналиста, подобный запрет не станет эффективным методом борьбы с зависимостью от алкоголя. Он призвал уделить большее внимание тому, почему в РФ столь высокий уровень алкоголизма.

«Подобная система существует в Соединенных Штатах. Именно там до 21 года не продают алкоголь, даже пиво. В разных странах разные возрастные ограничения. Меня гораздо больше заботит вопрос, почему пьют так много, почему такой высокий уровень алкоголизма. На мой взгляд, за счет таких методов не удастся добиться перелома», — поделился Познер.

Шоумен также назвал попытки решать «любые проблемы путем запретов» нерабочими.

Ранее стало известно, что актер Евгений Косырев отказался от лечения после запрета врачей пить алкоголь.

Также блогер Ида Галич рассказала об отказе от алкоголя.