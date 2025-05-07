«На каждый день»: бойфренд подарил певице Mia Boyka сумку стоимостью более миллиона рублей

Певица Mia Boyka в личном блоге похвасталась подарком от таинственного возлюбленного. Бойфренд купил для артистки сумку, которая стоит более миллиона рублей.

Mia Boyka призналась, что очень хотела этот аксессуар, но даже не думала, что избранник сделает ей такой дорогой сюрприз. Когда она увидела сумку, то сразу же позвонила возлюбленному и поблагодарила его.

«Ты знал! Ну, конечно, ты знал. Я тебе все уши про нее прожужжала. Спасибо тебе большое. Я тебя люблю! На ней еще эта крокодиловая тема. Ты прикинь? Ой-ой-ой. Я ее очень хотела. На каждый день, представляешь!» - сказала певица любимому.

Отметим, что Mia Boyka скрывает личность бойфренда. Ходили слухи, что она в отношениях с бывшим парнем Люси Чеботиной ЮрКиссом. Также ей приписывали интрижку с SHAMAN. Однако ни одна из догадок фанатов не подтвердилась. Сейчас пользователи считают, что певица встречается с сыном Александра Маршала.

Ранее Mia Boyka рассказала о дружбе с Михаилом Шуфутинским.