«Познакомились прошлым летом в Сочи»: Ида Галич впервые рассказала о новом романе с Олегом Ледвичем

Блогерша Ида Галич, наконец, перестала скрывать отношения с предпринимателем Олегом Ледвичем. Она призналась, что их роман начался год назад, и сейчас они счастливы друг с другом.

После первого брака Ида начала скрывать личную жизнь. Однако долго прятать нового возлюбленного она не смогла. Поклонники заподозрили, что у нее роман с бизнесменом Ледвичем, и это оказалось действительно так. Галич дала откровенное интервью, в котором поделилась историей их любви. Выяснилось, что изначально блогерша присмотрела мужчину для своих подруг, но сам он положил глаз на Иду.

«Мы познакомились прошлым летом в Сочи. Я тогда была очень уставшей, эмоционально на нуле. Это был период каких-то проблем, неприятностей, всё шло не по плану. <…> Я тогда была увлечена своими мыслями, но отметила, что Олег — симпатичный, приятный в общении, и сказала своей подруге Карине: «Я бы на твоем месте присмотрелась». Но после этой вечеринки Олег начал писать мне», - рассказала Галич «ОК!».

Встречаться они начали 6 октября, но Ида об этом не рассказывала. Она не демонстрировала бойфренда в блоге и не давала никаких комментариев. Сам Олег тоже старался не афишировать роман, даже закрыл страницу в соцсетях.

Однако пока роман держался в тайне от поклонников, он активно развивался. Ида познакомила Олега со своими родителями, а он ее со своей семьей. Также они отлично ладят с детьми друг друга. У предпринимателя есть восьмилетняя дочь от предыдущих отношений, а у блогерши сын.

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