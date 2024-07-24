Позирует в закрытом купальнике: Диана Пожарская вместе с мужем Иваном Янковским отправилась в отпуск

Диана Пожарская, супруга актера Ивана Янковского, поделилась с подписчиками кадрами из отпуска. Она отправилась отдыхать вместе со звездным мужем и их общим сыном.

Отпуск у пары, судя по всему, проходит на берегу моря. Изображения опубликовала в социальных сетях Диана. На одном из них девушка предстала перед подписчиками в черном закрытом купальнике.

На эту публикацию тут же отреагировал муж Пожарской. Он оставил эмодзи в виде сердечка под фотографией. Следующими на очереди были пользователи. Они оказались в восторге от фигуры 32-летней мамы и обсыпали ее комплиментами.

Также на странице у Пожарской есть снимки, на которых замечателен Иван с сыном. На них актер сидит вместе с наследником и поедает мороженое.

Ранее Диана показала редкое фото с мужем Иваном Янковским. Она опубликовала его в личном блоге.