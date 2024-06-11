Позировали на фоне усадьбы: внуки Юдашкина прилетели в Россию

Вдова модельера Валентина Юдашкина рассказала, что дочь с детьми прилетели в Россию. Она поделилась этим в соцсетях, показав малышей на фоне цветов и зелени.

Марина Юдашкина часто публикует в личном микроблоге кадры со своей семьей. На днях она сообщила, что к ней прилетели внуки. Она запечатлела их на территории своей усадьбы в Подмосковье.

«Прилетели мои любимые в гости. Каникулы», — говорится в подписи к публикации.

Напомним, что старшие внуки знаменитостей учатся в Дубае. Они посещают сразу два образовательных учреждения, уроки в которых проходят на английском и русском языках. Сама же дочь звезд Галина давно счастлива в браке с Петром Максаковым. Они воспитывают двух сыновей: восьмилетнего Анатолия-Авраама, шестилетнего Аркадия-Аарона и дочь Агату-Ариеллу, которой исполнился всего годик.

Наследница модельера является арт-директором бренда Valentin Yudashkin, но в 2019 году она покинула Россию. Женщина перебралась в Гонконг, объясняя решение тем, что продвигает бизнес папы на азиатском рынке. Кроме того, здесь у ее мужа была командировка. После она переехала в Дубай, открыв там шоурум.

Вдова Юдашкина часто бывает у дочери и отлично общается с зятем. Они тоже приезжают в гости.

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