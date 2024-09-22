Позировала в босоножках на шпильках: актриса Елизавета Арзамасова снялась в платье через месяц после родов

29-летняя актриса Елизавета Арзамасова, которая недавно стала мамой во второй раз, поражает стройной фигурой. Звезда сериала «Папины дочки» поделилась в личном блоге кадрами с новой фотосессии спустя месяц после родов.

На опубликованных фото Лиза Арзамасова позировала на улицах Москвы в легком белом платье длины миди в стиле бэби-долл с пышной многослойной юбкой. Приталенный фасон наряда подчеркнул стройную фигуру актрисы, которая недавно снова стала мамой. Артистка дополнила образ черными босоножками на шпильках. Знаменитость уложила волосы локонами в виде кудрей.

Напомним, Елизавета Арзамамова состоит в браке с фигуристом Ильей Авербухом с 2020 года. У пары есть трехлетний Лев, а 8 августа этого года родилась дочь Лия. Звезда «Папиных дочек» пока не показывает лицо девочки, но не скрывает от публики сына. Так, недавно актриса опубликовала в соцсети снимки с мужем и детьми. Семья собралась вместе, чтобы отпраздновать важное событие — малышке исполнился месяц. На одном из кадров сына знаменитостей обнимал отец.

Ранее мы писали о том, что муж Лизы Арзамасовой Илья Авербух уже выбрал будущую профессию для новорожденной дочери.