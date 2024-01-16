Позировала в бикини: жена Басты показала фигуру на вилле в Таиланде

«Пхукет», – подписала кадр Елена.

Жена знаменитости открыто обсуждает свои взгляды на фитнес и диеты в личном блоге. Она признается, что иногда испытывает трудности в поддержании стройности из-за любви к сладкому. Однако в отпуске она разрешает себе небольшие удовольствия и отдых от тренировок.

Бизнесвумен также поделилась, что вопросы о ее фигуре являются для нее деликатными. Она старается придерживаться режима, но признается в том, что это иногда бывает сложно.

Напомним, что Баста и Елена Пинская-Вакуленко официально вступили в брак 11 июня 2009 года. Вслед за росписью пара также решила обвенчаться, и у них родились две дочери: Мария (3 декабря 2009 года) и Василиса (21 января 2013 года).

Ранее мы писали о том, что актриса Кристина Асмус вышла на связь с подписчиками после январских праздников. Она вновь поделилась своими мыслями с фанатами и сделала им сюрприз – опубликовала фото в белье. Девушка разозлила многих пользователей Сети фразой, что осталась такой же стройной.