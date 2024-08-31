«Поживите, как я живу»: Надежда Бабкина раскрыла неожиданный секрет своей молодости

Певица Надежда Бабкина после выступления в Кремле поделилась с поклонниками секретами своей молодости. По словам 74-летней артистки, которую часто упрекают в увлечении пластическими операциями, для поддержания молодости надо всего лишь меньше спать.

«Поживите, как я живу, и тогда все вопросы отпадут. Во-первых, надо поменьше спать. Восемь часов – это с избытком, а девять часов – совсем подарок. Во-вторых, мне и есть некогда: чуть-чуть похрумкаешь и бежишь. Все время думаю, в какой кабинет надо забежать, какому начальнику письмо отнести», - приводит mk.ru слова Бабкиной.

При этом она подчеркнула, что несмотря на загруженный график проводит достаточно времени с семьей и даже завела собаку по кличке Топаз.

Как призналась Надежда Георгиевна, смерть старой собаки стала для нее настоящей трагедией, поэтому она долго не решалась взять нового четвероногого друга. Она была возмущена, когда ей вручили щенка, так как ему надо уделять много времени. Однако, взяв малыша на руки, артистка расплакалась и больше не расстается со своим питомцем.

«И сейчас я не представляю без него своей жизни. И он меня обожает. Со мной даже в Кремль приехал. Только я его сюда не завела – он в машине сидит, меня ждет», - разоткровенничалась артистка.

Ранее поклонники не узнали певицу Надежду Бабкину на новом фото с отдыха. Артистка позировала в шортах и рубашке, но в Сети заметили, насколько сильно похудела исполнительница. Некоторые даже написали, что у Бабкиной «улыбка клоуна».