«Что с ней?»: поклонники не узнали похудевшую Надежду Бабкину

Поклонники не узнали певицу Надежду Бабкину на новом фото с отдыха. Артистка позировала в шортах и рубашке, но в Сети заметили, насколько сильно похудела исполнительница.

Бабкина заявила под фото, что Крым для нее – место силы и счастья. Однако подписчики стали обсуждать внешность артистки – многие обратили внимание на то, что знаменитость стала неузнаваемой.

«Это не Бабкина», «Немного напугала фотография», «Ее вообще не узнать. Одна голова. Перебор какой-то», «Перехудела!», «Что с ней?» - писали в Сети.

Подписчики размышляли, неужели певица нравится себе в новом весе. Некоторые писали, что у артистки «улыбка клоуна».

74-летнюю Бабкину призвали перестать худеть. Подписчики заподозрили, что она могла выбрать для похудения препарат для диабетиков.

Ранее сообщалось, почему Бабкина не стала матерью во второй раз.